Venezuelanos acabam nas ruas colombianas: "mesmo assim vivemos melhor"

César Rojas garante que a cidade está a tentar ajudar os venezuelanos com apoio à educação para as crianças, mas que “falta ajuda do Governo central”. “Na situação que estamos a viver desde 2015, os recursos municipais não são suficientes”, diz.

Órgãos internacionais como a Cruz Vermelha ou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados também não montaram qualquer infraestrutura de apoio (como fizeram na fronteira com o Brasil, por exemplo). No entanto, têm ajudado, com donativos e recursos, as organizações locais, a única ajuda com que os venezuelanos podem contar verdadeiramente.

Sem caridade, fome certa

É o caso da Casa de Paso da Divina Providência, uma paróquia católica a poucos metros da ponte Simon Bolívar. O pequeno espaço comunitário tornou-se numa cantina gigante e um dos poucos sítios onde os migrantes podem comer.