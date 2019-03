Manifestação da PSP: “Os gatos também são muito amigos dos donos, mas se forem encostados à parede reagem”

Veja também:

O dia anterior à manifestação nacional dos polícias foi marcado pela decisão do Tribunal Administrativo de Lisbo de proibir o uso da farda no desfile que ocorreu esta quarta-feira. Ao fim da tarde, quando os manifestantes se começaram a juntar nas imediações da sede da direção nacional da PSP, uma outra proibição não judicial parecia estar muito presente. A cada tentativa de entrevista, a mesma resposta: “O melhor é falar com os organizadores. Obrigado, mas eu não falo”.

Uma, duas, três negas e, finalmente, alguém fala: um dirigente sindical. É Carlos Meireles, presidente do Sindicato Nacional dos Chefes da PSP. Começa a explicar que a decisão de proibir o uniforme foi “lamentável”.

“Assim, poderíamos controlar melhor a manifestação e evitar infiltrados”, explica. Mais tarde, vai contextualizar o temor com as informações que circularam de que os coletes amarelos poderiam entrar no cortejo.

Há uma outra irritação que invade a conversa. A informação de que estava montado um grande aparato de segurança junto ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, rapidamente percorreu os quatro quilómetros que separavam os locais do fim e do início da manifestação.

“Tratam-nos como a qualquer meliante, é lamentável o que o Comando de Lisboa e a Direção Nacional da PSP estão a fazer”, critica Carlos Meireles.

“Como é óbvio, vamos cumprir a lei”, garante. A mesma lei que diz que o Governo não respeita ao não cumprir decisões dos tribunais que repõem direitos aos polícias. O ambiente no seio das forças de segurança é tão grave, há “tanto desespero”, que o sindicalista usa uma metáfora.

“Os gatos são felinos que são amigos dos donos, mas se forem encostados à parede reagem”, explicando depois que, no seu entender, a imagem ilustra na perfeição o momento que atravessa a relação entre os polícias e o Estado.