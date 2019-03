E agora que Trump e Kim voltaram de Hanói sem um acordo? “O relógio está a apertar”

Após dois dias de negociação, e antes do final previsto, Donald Trump, abruptamente – mas cordial e elogioso até – anunciou… que não haveria acordo a anunciar com Kim Jong-un.

“Estivemos o dia todo com Kim Jong-un. Ele é um bom tipo – uma personagem! – e penso que a nossa relação é muito forte. Tínhamos algumas opções, mas decidimos não optar por nenhuma delas. Vamos ver até onde é que isto vai… Foram dois dias muito interessantes e produtivos, mas às vezes temos de sair – e hoje é uma dessas vezes”, disse o Presidente norte-americano. E lembrou o que pode ter falhado: “Basicamente, eles [Coreia do Norte] queriam que as sanções fossem levantadas na sua totalidade e isso é algo que não podemos fazer. Eles dispuseram-se a desnuclearizar uma grande parte das áreas que nós queríamos, mas nós não quisemos abrir mãos das sanções em troca disso. Vamos continuar a trabalhar, mas tivemos de nos levantar da mesa perante esse pedido. Podíamos ter assinado um acordo hoje, mas eu não estaria feliz com esse acordo. Na realidade, já tínhamos documentos prontos a assinar, mas não pareceu apropriado. Prefiro fazê-lo bem do que rápido.”

À Renascença, Kelsey Davenport diretor de Política de Não-Proliferação da Arms Control Association, garante que o falhanço em alcançar um acordo em Hanói é apenas um “contratempo” e mas significa que a via diplomática “se tenha esgotado já”. “É imperativo que Trump e Kim deem mais força às suas equipas de negociação para que alcancem um acordo com passos concretos e verificáveis para reverter o programa de armamento nuclear da Coreia do Norte e para dar resposta às preocupações de segurança de Pyongyang. O relógio está a apertar”, lembra.

Por sua vez, Daryl Kimball, diretor-executivo daquela associação não-partidária dos EUA, acredita que nenhuma das partes pretende “apressar” um mau acordo. Mas terá sido apenas isso? Kimball responderia à Renascença, questionando: “Para perceber o que realmente aconteceu em Hanói, devemos perguntar-nos se Trump estaria preparado para propor um acordo que desse resposta às necessidades dos dois lados, e também se alguém – Trump, Kim ou talvez o conselheiro de Segurança Nacional [dos EUA, Michael Bolton] – se pôs no caminho desse acordo?”

Certo parece ser que Pyongyang é, apesar da diplomacia de Trump no seu discurso em Singapura, uma ameaça para os EUA, bem como para a Península Coreana. É o que explica Thomas Countryman à Renascença, ele que é o antigo responsável pelo controlo de armamento da Administração de Barack Obama. “A desnuclearização [da Península Coreana] e o estabelecimento de uma paz duradoura só podem ser alcançados através de diplomacia série e sustentada. Para que qualquer progresso aconteça, o Presidente Trump tem de evitar voltar à sua perigosa linguagem sobre ‘fogo e fúria’ e às arriscadas jogadas diplomáticas de 2017.”



E Trump parece estar realmente disposto em moderar a linguagem bélica do passado, garantindo ainda em Hanói. “Eu confio nele [Kim Jong-un], na sua palavra e espero que seja verdade que não pretende voltar a testar mísseis nucleares. Não desistimos de nada e, francamente, acredito que vamos acabar por ser bons amigos, com o Presidente Kim e com a Coreia do Norte."

Por ora, Trump, falando de uma relação de amizade com Kim, vai dando corpo (o Presidente dos EUA, que outrora ameaçou o ditador norte-coreano com os "maiores exercícios militares de sempre" na Península Coreana, ordenou esta sexta-feira a interrupção dos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul) a uma célebre e bem apropriada expressão, ou interrogação, de outro Presidente norte-americano, Abraham Lincoln: "Do I not destroy my enemies when I make them my friends?", ou seja, “Ao fazer de um inimigo um amigo, não estarei já a destruí-lo?”