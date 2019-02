É o primeiro escritório sustentável em Portugal e produz mais energia do que consome

Para reduzir os níveis de energia, a empresa implemento os princípios associados ao conceito de “Passive Hause”: “isolamento do interior; evitar que haja infiltrações e exfiltrações; garantir a boa instalação de uma boa janela; e aplicar a boa ventilação”, com renovação contínua do ar e filtragem do ar interior

Tudo isto ajudou a melhorar a o conforto e a qualidade do ar dentro do escritório. “Com boa qualidade do ar, vamos ter maior bem-estar, não haverá tantos problemas de saúde devido à má qualidade do ar. Também está estudado que a produtividade está diretamente relacionada com a boa qualidade do ar. Vamos conseguir ser mais produtivos, ser mais criativos, ter mais iniciativa, com um melhor ambiente”, diz o arquiteto.

Na cobertura do edifício foram colocados quatro painéis fotovoltáicos que, associados às medidas de redução do consumo de energia, permitem que o escritório tenha um balanço energético positivo. “Conseguimos produzir mais energia do que a que consumimos”, garante João.