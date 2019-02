As farmácias do “país real” não podem desaparecer

“Para além da falta de medicamentos que temos, porque não conseguimos arranjar, também não conseguimos ter stocks muito elevados para dar resposta às necessidades da população”, queixa-se a diretora técnica.

Sobre a petição, Maria da Graça Canelas diz esperar que “o Governo e a Assembleia da Republica compreendam as nossas dificuldades”. A responsável lembra que se está a falar, neste caso, de uma “pequena farmácia” que serve “uma população envelhecida, onde por vezes faltam medicamentos”, com a agravante “da falta de médicos” nos centros de saúde.

“Posso dizer-lhe que, neste momento, há duas semanas que não vem o médico de família e nós vivemos do receituário, não é?”, reaviva a responsável.

O “lado negro” das farmácias

No Alentejo, no conjunto dos distritos de Portalegre, Évora e Beja, há 36 farmácias em risco, de um total nacional de 679 com processos de penhora e insolvência, de acordo com a Associação Nacional de Farmácias (ANF).

“Estamos a falar em cerca de 25% das farmácias portuguesas, ou seja, uma em cada quatro vive estas dificuldades”, assegura à Renascença o presidente da ANF.

Paulo Cleto Duarte anda, por estes dias, a percorrer o país, de norte a sul, para dinamizar a recolha de assinaturas para a petição à Assembleia da República “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS”.

“Alguns de nós não têm capacidade para perceber de que tipo de farmácias estamos a falar e o nosso objetivo é visitar as que estão em pequenas localidades onde apenas existe uma farmácia que é essencial para um conjunto de pessoas”, explica o responsável, convicto de que muitas apresentam “o mesmo nível, ou até melhor, que as farmácias dos grandes centros urbanos”.

Paulo Cleto Duarte recorda que o aumento da concorrência, nomeadamente por parte das grandes superfícies que vendem determinados produtos que anteriormente só se encontravam nas farmácias, tem tido “impacto na vida” destes estabelecimentos de saúde que não dispõem de capacidade económica para “concorrer com os novos agentes”.

“É o lado negro das farmácias que ficam mais dependente dos medicamentos, num país que têm os medicamentos com os preços mais baixos da Europa – estamos a par da Roménia – e a margem das farmácias é muito curta, traduzindo-se numa situação muito difícil”, acrescenta o presidente da ANF.