Barragem de Brumadinho. Um mês depois do desastre, ainda há 131 desaparecidos e muito medo do futuro

Ainda se buscam corpos na cidade de Brumadinho, onde uma barragem de contenção de resíduos mineiros gerida pela empresa mineira Vale colapsou há precisamente um mês. Ao todo, ainda há 131 pessoas desaparecidas.

De acordo com o último balanço, divulgado na noite de domingo (já madrugada desta segunda-feira em Lisboa), já foram confirmadas 179 mortes. Os dados são do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Minas Gerais, segundo o qual todos os corpos encontrados já foram identificados.

Desde o dia 25 de janeiro que as equipas de busca estão no terreno, todos os dias. “O trabalho começa às 5h00, quando as equipas se levantam. Às 6h30, reunimo-nos para uma orientação, um ‘briefing’ de segurança e de diretrizes do que vai ser feito ao longo do dia” e depois “as equipas são lançadas a campo. Ao final do dia, dão-nos um 'feedback' de como foi o rendimento do planeamento. Fazemos então uma reunião para planearmos o dia seguinte e tudo se repete”, descreve o tenente-coronel Anderson Passos ao jornal online “G1”.

Logo no dia do acidente, e em menos de 24 horas, as autoridades conseguiram resgatar mais de 180 pessoas com vida. No dia seguinte, foi encontrado um autocarro soterrado, com trabalhadores da Vale, a empresa mineira responsável pela gestão da barragem. Desde então, o número de vítimas tem vindo a crescer.

Até deixar de existir qualquer hipótese de se encontrarem corpos, os trabalhos de busca são para continuar, garantiu à UOL o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o tenente Pedro Aihara.

Desde a semana passada, as equipas têm sido auxiliadas por “drones”, além de câmaras termais, nas suas operações.

O acidente no Brumadinho levou a Vale a avaliar as condições de funcionamento de todas as outras barragens que gere no Brasil e, em algumas, houve ordem de evacuação das localidades, como medida de precaução.