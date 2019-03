Porto, o hub tecnológico de Portugal que está "a ajudar o futuro a arrancar"

A Blip, que chegou a ter um edifício lá perto, no quarto piso do Edifício Trindade Domus, mudou-se para o Bonfim no final de 2016, para poder crescer em número de colaboradores – deverão chegar aos 290 até ao final do ano.



O espaço escolhido foi uma antiga oficina da Peugeot, com cerca de 5.800 metros quadrados, para ganhar mais espaço sem sair do Porto. “Estarmos a ir para fora da cidade, para locais com menos infraestruturas, com mais dificuldades de acesso não faria grande sentido.” Até porque a cidade "está no ADN da Blip".