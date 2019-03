(Re)convertidos à tecnologia. Abraçar uma carreira nova para fugir ao desemprego

Criado no contexto do Porto Tech Hub, um esforço conjunto da Blip, Critical Software e Farfetch – três empresas já com provas dadas neste “mundo” – , o “SWitCH” é uma entre várias opções que começam a surgir no mercado para ajudar a dar o “salto”.

Guerra pelo talento

Para atrair talento e retê-lo, as empresas lutam, informalmente, umas contra as outras, tentando oferecer mais e melhor qualidade de vida aos seus colaboradores.

A Blip é um sério caso de sucesso nesse “departamento”, tendo ficado famosa por dar condições de trabalho acima da média aos seus trabalhadores e pelo colorido das suas instalações. Há aulas de pilates, trotinetas elétricas para passear pelo edifício, uma zona pejada de videojogos e até uma sala para dormir – tudo para manter a felicidade no trabalho.

“É admirável como aqui, de forma geral, se lida com a pressão. Não é por uma pessoa andar de trotineta ou ter pufes que não vai trabalhar”, assegura à Renascença João Saraiva, para quem as “poucas formalidades” do trabalho em “open space”, onde “toda a gente se trata por tu”, acaba por potenciar a troca de ideias.