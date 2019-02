Conan Osiris. "Se não me curtem, é super legítimo"

Conan Osiris esteve com As Três da Manhã, na Renascença, a falar da sua participação no Festival da Canção e das reações que tem provocado no público. O fenómeno do momento nas redes sociais considera que é "legítimo" que haja quem não goste da sua música, mas deixa uma sugestão: "pelo menos apoiem alguém que esteja no festival". O músico fala também das suas influências e da relação com os fãs. "Detesto a palavra 'fã', chamo-lhes 'os meus putos'", brinca.