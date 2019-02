Os alunos (e o casal de professores) que fizeram do Liceu Camões a pública com mais notas 20

20.0 valores. Esta é a nota que todos os alunos querem ver na pauta, quando acabam os exames nacionais. E se poucos conseguem atingir a nota máxima, ainda menos comuns são aqueles que o conseguem em disciplinas das áreas humanísticas.

Em 2018, 175 alunos em todo o país tiraram 20.0 valores em algum exame nacional. 81% deles conseguiram-no em disciplinas da área de Ciências e Tecnologias. 76 alunos tiveram 20 valores a Física e Química A e 65 alunos conseguiram-no a Matemática A.

Nas disciplinas da área das Ciências Sociais e Humanas, as notas máximas não são tão frequentes. Mas tirar 20 valores a História não é impossível. E a Escola Secundária de Camões, em Lisboa, prova-o.

No último ano, esta foi a escola pública, a nível nacional, com mais alunos a tirar a nota máxima nos exames. A escola teve cinco alunos de 20. Destes, apenas um tirou esta nota a Matemática A. Os outros quatro tiraram nota máxima a História A, o que representa 44% dos alunos, a nível nacional, com nota máxima nesta disciplina.

Os dados, presentes no Ranking das Escolas, foram divulgados pelo Ministério da Educação. Neste ranking, a Renascença considera apenas as escolas onde se realizaram 100 ou mais exames no conjunto dos oito mais concorridos.