Há 365 mil desempregados, mas milhares de ofertas de trabalho por preencher. Porquê?

O economista Vítor Escária, especialista na área do trabalho e conselheiro na área económica de António Costa, diz que o fenómeno se explica porque as “pessoas que estão desempregadas não reúnem as condições de qualificações e de emprego para desempenhar as funções disponíveis no mercado de trabalho”.

Escária exemplifica: “Uma costureira despedida de uma têxtil não preenche os requisitos de uma Autoeuropa ou PSA.”

O economista vai ao encontro das declarações de Eduardo Cabrita e considera que o país, para conseguir um crescimento de “1,75% ou 2%”, tendo em conta a produtividade e o crescimento da população, precisa entre 50 a 70 mil pessoas, todos anos.

As projeções para os próximos anos perspetivam uma redução da população para entre sete milhões e nove milhões, o que levará a uma contração do PIB, caso não haja uma compensação do lado da imigração.

Vítor Escária sinaliza, ainda, que o país está a perder investimento por não ter trabalhadores suficientes e aponta casos de regiões em concreto.