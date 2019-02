Financiamento da greve dos enfermeiros.“Estamos claramente perante uma violação da lei”

A segunda greve cirúrgica dos enfermeiros recebeu apoio de uma plataforma de angariação de donativos anónimos. Uma ação que levantou dúvidas, esta semana, ao Presidente da República, que aponta problemas legais ao “crowdfunding”.

Entrevistado pela Renascença, Elísio Estanque, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, reconhece neste novo movimento cívico uma estreita ligação ao populismo, em ascensão na Europa. Já Luís Gonçalves da Silva, professor de Direito da Universidade de Lisboa, não tem dúvidas e questiona a legitimidade e transparência do processo.



Com início no passado dia 31 de janeiro e fim previsto para o dia 28 do presente mês, a segunda greve às cirurgias foi convocada por dois sindicatos de enfermeiros, depois de não terem chegado a acordo com a ministra da Saúde, quanto à revisão da grelha salarial e à passagem da idade da reforma para os 57 anos.



O entendimento falhou e, desde então, a relação entre Governo e enfermeiros tem vindo a deteriorar-se.



Depois de aprovada em conselho de ministros, foi publicada na passada sexta-feira em Diário da República a portaria que decreta com efeito imediato a requisição civil dos enfermeiros que aderiram à greve nos centros hospitalares onde não foram cumpridos os serviços mínimos.

No mesmo dia, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) anunciou que vai interpor uma providência cautelar para suspender a requisição civil, que produz efeitos até ao último dia do mês.

Os enfermeiros tinham já antes feito uma greve cirúrgica que se prolongou por 40 dias e levou ao cancelamento de mais de 7 mil cirurgias. Em ambos os casos, o impacto financeiro do protesto no bolso dos enfermeiros foi combatido através do apoio de uma plataforma de angariação de donativos anónimos.



A primeira campanha ultrapassou os 360 mil euros e a segunda soma mais de 420 mil euros angariados.

"Primeiro, é que quem promove o 'crowdfunding' é um movimento cívico, um movimento cívico não pode declarar greve. O 'crowdfunding' é legalmente previsto para alguém reunir fundos para desenvolver certa atividade. Legalmente, não pode um movimento cívico substituir-se ao sindicato", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, na estreia do programa “Circulatura do Quadrado”, da TVI24.

A bancada parlamentar do Partido Socialista anunciou a intenção de avançar com legislação que proíba donativos anónimos de trabalhadores em greve.

As novas regras para o financiamento colaborativo, que entraram em vigor em 2018, só exigem identificação a quem doar mais de 100 euros.