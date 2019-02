Marcelo faz visita surpresa ao Bairro da Jamaica. “Ele não distinguiu ninguém. Pobres, sujos, ninguém”

Leia também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta segunda-feira, ao final da manhã, o bairro da Jamaica, no Seixal, sem anúncio prévio, e aceitou o convite para estar presente na próxima festa da associação de moradores.

"Ele surgiu do nada. De repente parou o carro dele e chamou-me", conta à Renascença Salimo Mendes, vice-presidente da associação de moradores do bairro, para quem a visita do Presidente da República foi muito importante.

"Esteve em contacto com muita população aqui, entrando mesmo dentro das habitações e visitando as pessoas. Depois fomos para a creche, uma instituição de solidariedade que existe aqui no bairro e que alberga todas as crianças do bairro - desde o berçário até à creche", relata o membro da associação de moradores do Bairro da Jamaica.

O Presidente terá visitado o bairro com os moradores durante cerca de 50 minutos, tendo até havido espaço para as já populares "selfies".

"Ele não distinguiu ninguém. Pobres, sujos, ninguém. Abraçou todas as pessoas aqui do bairro", conta o morador do bairro.

"Convidou-nos mesmo para entrar num café aqui do bairro. Pagou-nos umas bebidas e uns cafés. E depois saudou-nos e voltou para Lisboa", relata o membro da associação de moradores, explicando que a grande preocupação do Presidente da República era "o realojamento".



Esta visita, que não constava da agenda do chefe de Estado transmitida à comunicação social, foi divulgada posteriormente, através de uma nota na página da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa visitou "ao fim da manhã" este bairro no Seixal, no distrito de Setúbal, "tendo estado com dirigentes da associação de moradores e visitado o centro comunitário, onde conviveu com moradores de diversas idades", lê-se nessa nota.

Ainda segundo o curto comunicado, de dois parágrafos, "o Presidente da República aceitou o convite para estar presente na próxima festa da associação".