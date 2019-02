Um mês de Bolsonaro: "Uma avalanche política caótica marcada por avanços e recuos e nomeações estapafúrdias"

A presença de Renan Calheiros pode transformar a eleição para a presidência do Senado Federal numa caixinha de surpresas. Pela primeira vez desde o regresso da democracia ao Brasil, não há certeza sobre o vencedor, mas Calheiros é a figura central. Réu em dois processos e investigado em mais 11, o senador de Alagoas é o representante da ‘velha guarda’ de Brasília.

Apesar do caráter decisivo da liderança do aparelho legislativo para a governação Bolsonaro, com excepção do ministro Onyx Lorenzoni, os membros do Governo com maior peso político mantêm um prudente silêncio.

Já na presidência da Câmara de Deputados é quase certa a reeleição de Rodrigo Maia. Maia teceu um chamado ‘blocão’ de alianças formais de, pelo menos, nove partidos do liberal PSL de Bolsonaro, passando pelo MDB e chegando à extrema-esquerda com o PCdoB e PDT, num exemplo da complexidade do mosaico eleitoral brasileiro.

Neste pano de fundo, o Brasil assinala o primeiro mês de Jair Bolsonaro na presidência (tomou posse a 1 de Janeiro), avaliado em entrevista à Renascença por Mário Vitor Santos, o presidente da Casa do Saber, um think-tank com mais de 700 mil seguidores no YouTube.

O jornalista Mário Vitor Santos chefiou a delegação do jornal "Folha de S.Paulo" em Brasília e foi o primeiro Provedor dos Leitores nesse mesmo jornal de referência da imprensa brasileira.