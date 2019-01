Fotogaleria

Imagens da festa dos jovens portugueses com o anúncio da Jornadas da Juventude em Lisboa

27 jan, 2019 - 16:34

O anúncio de Portugal como país anfitrião da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2022, provocou uma onda de alegria entre os jovens católicos portugueses. Muitos do que acompanharam as jornadas à distância reuniram-se em várias cidades do país para acompanhar o momento do anúncio, no Panamá.