“Costa e Centeno nada fizeram para o futuro”, acusa Miguel Morgado

“O grande desafio político da próxima geração, o grande desafio dos próximos 30 anos é aumentar as expectativas do povo português que se tornaram muito baixas”, defende Miguel Morgado no Conversas Cruzadas deste domingo.

“Para utilizar uma expressão de que gosto: é preciso pôr o país, os portugueses ‘a desejar o seu futuro outra vez’. Os portugueses deixaram de desejar o futuro para se remendarem no presente. É esse o nosso problema. É imensamente castrador nas possibilidades de imaginação económica, política e social para o país se rejuvenescer”, defende o professor universitário que foi assessor de Passos Coelho durante o governo da coligação e assume divergências com a direcção de Rui Rio.

“A cultura socialista, a cultura do PS coligado com o BE, o que tem feito nos últimos 20, 30 anos em Portugal é o inverso: baixar radicalmente as expectativas do país, António Costa e Centeno são 'grandes políticos' porque não conduziram novamente o país à bancarrota, ‘são uma maravilha’, insiste Miguel Morgado, carregando no registo irónico.

Já Luís Aguiar-Conraria contrapõe ao julgamento do deputado social-democrata com erros de avaliação estratégica do PSD e da liderança de Pedro Passos Coelho.

“Mas as expectativas de que o país se dirigia de novo para a bancarrota foram criadas pelo PSD, ao falar da governação suicida do PS. Foi o PSD a fazer com que não levar o país à bancarrota se tenha transformado, em si mesmo, numa vitória política”, contradita Aguiar-Conraria, professor de economia Universidade do Minho

Miguel Morgado não objeta a crítica, mas insiste num ciclo de oportunidade perdida. Um mais. “Mas o ponto é que quando Passos foi embora, Costa e Centeno não fizeram mais nada e ficaram a capitalizar apenas os esforços de... apenas ter gerido o status-quo. Foi isso que Costa e Centeno fizeram”, diz o deputado do PSD.