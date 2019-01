Chão de Boticas esconde tesouro. Lítio é riqueza para uns mas desgraça para as povoações

“Vou ter que sair daqui para fora”

Lucília Loureiro tem 58 anos, é natural de Romainho e não conhecia o lítio nem sabia que existia na sua terra. Quando ouviu falar do minério e que projetavam construir no vale de Cabrão uma mina a céu aberto foi investigar e ficou preocupada. E assim se mantém - apreensiva e com medo - porque, diz, o lítio, “é uma coisa que vai dar cabo da aldeia. Vão fazer muito pó e o ar vai ficar poluído e vai poluir as águas também. Além disso, vai haver muito barulho”.

Lucília explica que já venceu um cancro e não quer arriscar. “Eu, tão depressa isto começa mesmo a sério, vou ter de sair daqui para fora. E é o que nos vai acontecer a todos”, lamenta.

A habitante de Romainho diz que “é muito triste trabalhar uma vida inteira para fazer a casinha, que ainda mesmo hoje não está acabada, e ter que a deixar”. “Vivemos aqui num sítio sossegado e agora vieram estragar a nossa vida. É muito triste virem os de fora fazerem pouco dos que cá estão”, conclui, com a voz embargada, pela revolta que sente dentro.

Património Agrícola Mundial em risco

Covas de Barroso é uma freguesia com património histórico, cultural, social, ambiental e natural. Um dos elementos desse património é o mosaico agro-silvo-pastoril presente no território, recentemente reconhecido pela FAO como relevante para o património agrícola mundial.

Horácio Afonso, de 73 anos, natural de Covas, não tem dúvidas que tudo isto se vai perder. A classificação, a paisagem e a atividade agrícola. “Aqui faz-se tudo de acordo com a tradição, o que torna os produtos mais biológicos. As pessoas vivem do que tiram da terra. E depois, vivem de quê?”, questiona.

Horário afirma que “o pó que vai circular pelo ar vai poluir e contaminar tudo”. E explica que “o pó vai trazer muitos metais pesados e não há inertes nenhuns que não tenham radioatividade e isso é uma coisa que ofende muito a saúde”. Horário teme ainda a “poluição das águas dos rios para o tratamento do lítio, a secagem e poluição do solo, a deterioração da saúde e a desvalorização da região agrícola”.

“Não há contrapartidas nenhumas. O que queremos é eles fora daqui”

Carlos Gonçalves tem 54 anos. É o maior produtor de mel do concelho de Boticas. Só este ano produziu cinco mil quilos do produto, mas agora teme ter que deslocar as 400 colmeias de abelhas para outro local.

“A mina a céu aberto, com 500 a 600 metros de diâmetro e 120 a 150 metros de profundidade, apanha este monte, vai poluir o monte todo, as águas, o ar e a vegetação. Como as abelhas vêm buscar o pólen e o néctar às flores, ao estarem as plantas poluídas, vai afetar a qualidade do mel”, explica o apicultor, acrescentando que a solução será “deslocar os apiários”.

Carlos, tal como os habitantes da freguesia, fez “há muito anos a opção de viver na aldeia” e não quer sair por causa de uma mina. E não aceita qualquer contrapartida. “Não há contrapartidas nenhumas. O que queremos é: eles fora daqui”, afirma o habitante de Covas, acrescentando que “vêm cá com os milhões e os meios milhões, mas não há dinheiro nenhum que pague o sossego, a paz e a saúde, que é o mais importante”.

O produtor de mel possui também uma exploração de cavalos e queixa-se que as prospeções que estão a realizar estão a criar impactos negativos na paisagem e na qualidade de vida das populações. “Já abriram para aí uma série de buracos, para aí uns 200, e o barulho das máquinas e o corrupio de carros incomodam e muito”, refere.

No local onde a mina vai ser implantada é visível a decapagem de alguns terrenos e a abertura de várias crateras. E os habitantes queixam-se da destruição de terras pela prospeção agressiva a que têm sido sujeitas.