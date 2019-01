Brexit ainda não afeta exportações portuguesas

O Reino Unido é o quatro mercado mais importante para as exportações portuguesas. Em 2017, valeu mais de oito mil milhões de euros e, no ano passado, até setembro, já tinham sido exportados bens e serviços no valor de 6,5 mil milhões, o que apontava para um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No dia em que o Parlamento britânico vota o Brexit, olhar para os números do INE ajuda a perceber a importância das relações económicas entre os dois países, mas, se olharmos para os números apenas das exportações de bens, para o período entre janeiro e setembro, já se verifica uma quebra, ainda que ténue no valor de 0,9%.

O saldo da balança comercial era, em 2017, altamente favorável a Portugal, com mais de 4,6 mil milhões de euros ganhos entre o que vende e o que compra ao Reino Unido, que é o 8.º mercado de onde Portugal mais importa.

O Reino Unido vale quase 10% do total das exportações nacionais, mas é um mercado que, de acordo com o estudo do economista Augusto Mateus para a CIP, de setembro do ano passado, pode perder até 26% com o Brexit.