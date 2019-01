Augusto Mateus: "A futura relação comercial com o Reino Unido vai demorar até sete anos a construir"

O economista Augusto Mateus liderou uma equipa que, em setembro do ano passado, realizou um estudo para a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa.

“Brexit: As Consequências para a Economia e para as Empresas Portuguesas” alertava para os riscos de quebras nas exportações entre 15% e 26%, com o automóvel e o turismo a liderarem os setores que podem sofrer um impacto mais negativo.

O PIB também pode contrair até 1 ponto percentual. O Reino Unido é o quarto mercado de destino das exportações portuguesas de bens e o primeiro das exportações de serviços.

No dia em que se vota a saída do Reino Unido no Parlamento britânico, Augusto Mateus diz, em entrevista à Renascença, que se tem falado muito da saída dos ingleses da União Europeia, mas nada se tem discutido sobre o futuro relacionamento comercial entre Portugal e aquele mercado.

“Está tudo por fazer”, afirma o economista, para quem Portugal pode aproveitar algumas oportunidades que o processo vai abrir para as empresas nacionais. Para isso, contudo, já “devíamos ter feito mais”. Augusto Mateus avisa: “Vamos ter que acelerar.”

Quais foram as principais conclusões do estudo “Brexit: As Consequências para a Economia e para as Empresas Portuguesas”?

É um processo que, à partida, produz resultados negativos, quer para a Europa quer para o Reino Unido. É um jogo de soma negativa. Uma coisa é calcular efeitos de resultados positivos, como foi com o alargamento da União Europeia, e outro é calcular efeitos de um processo que vai desconstruir relações que intensificavam a produção e a distribuição. É um jogo de soma negativa e muito mais desafiante para o Reino Unido do que para a Europa, porque o Reino Unido depende muitíssimo mais da Europa.