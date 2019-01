Lisboa procura novo aeroporto desde 1969. Tudo o que precisa de saber sobre a opção Montijo

À Renascença, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, garante que “todas as regras legais sobre matérias ambientais e de segurança serão cumpridas” e que “todas as medidas mitigadoras definidas nesses estudos ambientais serão integralmente cumpridas” para que este tipo de infraestruturas tenham um menor impacto na vidas das pessoas e no ecossistema.

Os esclarecimentos do ministro não deixam, no entanto, os ambientalistas muito tranquilos. A Associação Zero diz que assinar o acordo antes do estudo estar terminado é precipitado e teme que esse facto influencie o resultado do estudo de impacto ambiental. E, por isso, já avançou com uma queixa judicial.

Há ainda a questão militar. É que na base aérea n.º 6 estão sediados a frota de aviões de transporte C130 Hercules, a frota de C295 M com as missões transporte, vigilância marítima de busca e salvamento, os Falcon 50 e os helicópteros Merlin EH 101, de busca e salvamento e o apoio aos helicópteros Lynx, da Marinha. E as obras no Montijo obrigam a uma mudança nas operações militares.

Uma estimativa no ministério da Defesa diz que a deslocalização das aeronaves da Força Aérea que estão na base do Montijo custará perto dos 200 milhões de euros e demorará pelo menos dois a três anos. Mas o financiamento dessa operação está assegurado no contrato com a Ana e a Vinci Airports.

A solução encontrada é uma solução original?

Não. O fenómeno das "low cost" não é exclusivo da cidade de Lisboa, mas algo observável em muitas cidades europeias.

As soluções têm passado pela preparação de planos de expansão economicamente eficientes, com algumas cidades a adoptar o mesmo modelo que agora Lisboa quer adoptar - uma solução dual, com um aeroporto vocacionado para as "low cost".

Em que cidades é que isso aconteceu?

Istambul (Tarurk e Sabiha Gokçen), Roma (Fiumicino e Ciampino), Veneza (Marco Polo e Treviso), Frankfurt (Am Main e Hahn) e Bruxelas (Zavetem e Charleroi).

E que avaliação se faz destes casos?

A resposta varia de caso para caso. A análise feita pela consultora Roland Berger indica que “o sucesso destas soluções depende da competitividade da infraestrutura”, nomeadamente da sua capacidade de conseguir atrair as companhias "low cost".

Um exemplo paradigmático do que pode correr mal vem da Alemanha. O aeroporto do Frankfurt-Hahn até chegou a registar movimentos de quatro milhões de passageiros no ano de 2007, mas o desinteresse da Ryanair na aerogare complementar fez com que, em 2016, esse número caísse para 2,6 milhões, tendo sido reportados 17 milhões de euros de prejuízo no ano de 2015.

Para que o Montijo convença, a capacidade de chegar a Lisboa de forma barata e eficiente é factor-chave e, de acordo com o jornal “Público”, é bem provável que isso aconteça. É que o memorando complementar para definir os pressupostos financeiros e operacionais desta obra pública prevê que as taxas aeroportuárias fiquem 80% mais baratas no Montijo em relação à Portela.





Como se pode evitar que o mesmo aconteça com o Montijo?

A solução Montijo precisa de ser suficientemente atractiva para as companhias "low cost". A ANA prevê consegui-lo através de um valor mais baixo nas taxas aeroportuárias e em custos mais baixos no processamento da bagagem. Estas duas vantagens permitirão às companhias praticar preços mais baixos, um argumento a que os clientes das "low cost" são mais sensíveis

Estão as aerotransportadoras disponíveis para voar para o Montijo?

A Ryanair já se mostrou entusiasta da ideia, tendo até criticado o governo português pela demora em avançar para a nova solução. "Se no Montijo for cobrado metade do preço em relação à Portela, então muitas companhias aéreas, como a Ryanair, e, provavelmente, a EasyJet, vão para lá", disse o presidente executivo da Ryanair.

Mas a Easyjet não parece tão entusiasmada, com o porta-voz da companhia a afirmar: “A Easyjet quer continuar na Portela porque é daí que os nossos passageiros querem voar. E nesta questão as regras são muito claras: ninguém pode ser empurrado para fora de um aeroporto.”

A TAP também não é grande entusiasta. "O Montijo é importante, mas é outra família. Tenho de resolver o meu casamento com a Portela e não namorar o Montijo. O grande problema é a Portela. Aguardamos a proposta para que o investimento seja feito", disse o presidente da comissão executiva.