Nunca o Congresso dos Estados Unidos foi tão diverso

A tomada de posse do 116.º Congresso norte-americano, esta quinta-feira, não foi apenas um momento histórico, mas também visualmente marcante.

O novo Congresso não se parece com nenhum outro. Há mais mulheres do que nunca e uma nova geração de muçulmanos, latinos, nativos americanos e afro-americanos na Câmara dos Representantes está a criar o que os académicos designam por democracia refletiva, mais alinhada com a população dos Estados Unidos.

Destaque para as mais de 100 mulheres eleitas nas “midterms”. Noventa e duas vão estar no Congresso e dez conquistaram um lugar no Senado, juntando-se a outras dez que já lá estavam. No total, passam a ser 112. Nunca tantas mulheres serviram ao mesmo tempo. O anterior recorde era de 107.