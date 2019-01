Superlua, eclipses e "chuvas de estrelas". O que nos reservam os céus de 2019

É já um clássico dos céus em agosto. Quer seja porque o tempo convida a estar cá fora ou porque, de férias, as famílias tendem a rumar a zonas com menos poluição luminosa, quase todos já vimos uma “estrela cadente” a cruzar os céus de agosto. O fenómeno deve-se a mais uma das “chuvas de estrelas” regulares, as Perseidas.

Popularmente conhecidas como “Lágrimas de S. Lourenço” por acontecerem na altura em que este santo é celebrado, as Perseidas, que começam a 16 de julho, têm o seu pico de atividade de 11 a 13 de agosto. Nesta altura, e à semelhança do que acontece com as Quadrântidas, deverá ser possível ver umas 110 estrelas a riscar o céu numa hora.

11 de novembro - Trânsito de Mercúrio