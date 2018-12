Quem é quem no Governo de Jair Bolsonaro?

Apostou numa campanha populista ao estilo de Donald Trump. O seu futuro ministro dos Negócios Estrangeiros é, como ele, um confesso admirador do Presidente norte-americano e das suas políticas protecionistas; nenhum leva a sério o facto científico do aquecimento global, nem parece preocupado com o impacto que as alterações climáticas vão ter em todo o mundo dentro de pouco tempo.

Foi esfaqueado a um mês da primeira volta, disputada a 7 de outubro. Foi eleito a 28 desse mês após derrotar Fernando Haddad, candidato do partido dos antigos Presidentes Dilma Rousseff e Lula da Silva, à segunda.



Jair Bolsonaro chega ao poder num Brasil cansado de corrupção na política, e já a comprar guerras. Na cimeira do G20 em novembro, o então Presidente eleito anunciou aos parceiros mundiais que em 2019 pretende retirar o Brasil do Acordo do Clima de Paris, como Donald Trump fez assim que chegou à presidência dos Estados Unidos.

Em nome da União Europeia, Emmanuel Macron, o Presidente francês, respondeu com um aviso - a Bolsonaro e aos restantes Estados-membros do Mercosul.

"Recentemente houve uma grande viragem política no Brasil, uma mudança cujo impacto o Mercosul tem de ter em conta", disse Macron na Argentina, uma das nações do mercado comum da América do Sul. "Do lado francês, não concordo que se assinem acordos de trocas abrangentes com países que não respeitam o Acordo de Paris."

Aquela que pode vir a ser a primeira guerra comercial de Bolsonaro envolve um acordo que a UE e o Mercosul estão a negociar há 20 anos; neste momento, há consenso sobre quase todos os capítulos à exceção das questões agrícolas.



"Não posso pedir aos agricultores e trabalhadores franceses que alterem os seus hábitos de produção para nos encaminharmos para a transição ecológica e depois assinar acordos de trocas com países que não fazem o mesmo. Queremos acordos equilibrados", acrescentou Macron em Buenos Aires. (O movimento dos coletes amarelos tinha estalado semanas antes da cimeira por causa de um imposto para desincentivar o consumo de combustíveis fósseis altamente poluentes.)

A novela já vai longa e ainda mal começou. Bolsonaro toma posse esta terça-feira, 1 de janeiro. Chega ao Palácio do Planalto depois de ter reduzido de 29 para 22 o número de ministérios no Governo e já com uma nuvem de escândalos a pairar sobre ele - a começar pelas movimentações financeiras suspeitas do assessor de um dos filhos (um caso que o futuro ministro da secretaria do Governo, Carlos Albertos Santos Cruz, admite que pode ter impacto no Governo).

Entre as pessoas de quem se rodeou, há um punhado de generais, há vários ministros que estão (ou estiveram) sob investigação por corrupção, há um astronauta e há o juiz mais famoso do Brasil atual, depois de anos a garantir que nunca se meteria na política.