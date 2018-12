Melanie Abrantes, a lusodescendente que chegou aos 100 Maiores Criativos dos EUA

Os produtos são feitos com mais do que um tipo de cortiça, incluindo um tipo "cortiça-mármore", que "tem um preço mais elevado" mas leva as pessoas "a responderem bem às peças".

O custo dos artigos é um dos desafios da criadora, com etiquetas que vão até às largas centenas de dólares.

"As pessoas não percebem que a cortiça é um material muito caro que ainda é retirado à mão", argumentou, justificando com o facto de os consumidores norte-americanos estarem habituados a usar cortiça em objetos simples, como rolhas e tábuas de cozinha, cujos preços são baixos. "Tento educar as pessoas em relação ao valor da cortiça".