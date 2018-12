"Eu já venci uma Taça". Qual é o clube em prova que tem mais jogadores que podem dizê-lo?

Entre os 16 clubes ainda em prova na Taça de Portugual há nove que já venceram o troféu, mas só um, o Montalegre, não tem jogadores que nunca conquistaram uma Taça de Portugal, ou equivalente noutro país.

O Desportivo das Aves, detentor do título, é o clube com mais jogadores com uma Taça nacional no currículo. Mota preservou 16 elementos do plantel da época passada e ainda recebeu El Adoua, que já venceu, no Jamor, pelo Vitória de Guimarães.

Curiosamente, o clube sem Taça que mais jogadores tem no plantel que já conquistaram, pelo menos, um troféu desse nível é o Feirense, com sete atletas. Em semana de oitavos-de-final da Taça de Portugal, a Renascença foi descobrir, partida por partida, qual o plantel com mais jogadores que já provaram o sabor da vitória na Taça de Portugal, ou provas equivalentes noutros países.

Para efeitos de contabilização, apenas foram considerados os troféus em que o jogador disputou, pelo menos, um minuto na prova.

Vitória de Setúbal-Braga - terça-feira, 18 de dezembro, 19h00

O Vitória de Setúbal tem quatro jogadores que sabem o que é vencer uma Taça: Rúben Micael, que conquistou por duas ocasiões a prova em Portugal, Hildeberto Pereira, que venceu uma Taça da Polónia, o avançado Frédéric Mendy, que conquistou uma Taça de Singapura e também Alex Freitas, que venceu no Jamor, pelo Vitória de Guimarães.

Já o Sporting de Braga, que tem estado em grande forma esta temporada, conta com mais alguma experiência no plantel. Matheus, Marafona, Ricardo Ferreira, Goiano, Wilson Eduardo e Ricardo Esgaio já conseguiram levantar o troféu no Jamor. A juntar-se a estes seis nomes está Claudemir. O médio brasileiro, reforço para esta temporada e experiente em palcos internacionais, venceu uma Taça da Bélgica no Club Brugge e duas Taças da Dinamarca, ao serviço do Copenhaga.

O duelo será entre dois clubes históricos do futebol português, que fazem parte da lista de vencedores da Taça. Os emblema de Setúbal conquistou o troféu em 1964/65, 1966/67 e mais recentemente, em 2004/05. Já o Braga venceu em 1965/66 e 2015/16.

Leixões-Tondela, terça-feira, 18 de dezembro, 20h00

Apesar do Tondela ser o clube da I Liga, é o Leixões que vence no histórico na Taça de Portugal. A equipa de Matosinhos, que ganhou o troféu em 1961, conta com três jogadores no plantel que sabem o que é vencer uma Taça. O defesa Pedro Monteiro venceu a Taça de Portugal ao serviço do Braga, em 2014/15, assim como Breitner, que venceu uma Copa do Brasil e Erivaldo, que venceu a Taça em Angola.

Para chegar aos "oitavos", o Leixões eliminou o Leça, Amarante e Anadia.