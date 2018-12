Nuno Garoupa sobre o Conselho Superior do Ministério Público: “O PSD estende a mão ao aparelho socrático”

Nuno Garoupa: “A intenção é condicionar o MP no calvário dos políticos, os inquéritos em curso”

“Desde 2011, naquele livrinho publicado pela FFMS, que defendo uma reforma profundíssima do Ministério Público e que essa reforma é contrária às regras actuais de autonomia e de auto-governo do MP. Parece-me claro: temos problemas estruturais de organização no MP, hoje à vista de todos, e a necessitar de uma reforma profundíssima. Mas o que está em cima da mesa não é essa reforma, mas sim uma proposta concertada entre PS e PSD que não fazia parte do programa eleitoral dos dois partidos de substituir a maioria no plenário do Conselho Superior do Ministério Público. Parece-me ser uma proposta grave fundamentalmente para condicionar o MP”, prossegue Nuno Garoupa

“Acho que não há agendas secretas. A agenda é claríssima: condicionar o MP na gestão do que é o calvário da classe política actual e que são os inquéritos do Ministério Público. Dito isto, nesta matéria acho que devemos ser institucionalistas. A Assembleia da República é soberana e representa o voto dos portugueses. O PS e o PSD representam a grande maioria dos eleitores portugueses e, portanto, uma reforma, ainda por cima, de teor constitucional é uma reforma que é feita nos orgãos democráticamente eleitos. O Sindicato do Ministério Público não representa os portugueses”, matiza o professor da George Mason Scalia Law de Arlington.

“O PS e o PSD têm a maioria necessária para a qualquer momento fazer uma emenda constitucional, se assim o entenderem. Com entendimento PS e PSD podem alterar a Constituição para deixar clarificada a composição que entenderem. Agora quem tem legitimidade para o fazer é a Assembleia da República e, depois, o Presidente da República que pode vetar ou não. AR e PR são quem tem legitimidade democrática. O sindicato não tem”, indica o ex-presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

“Por mais que apoie os argumentos do sindicato, por mais que seja sensível aos seus apelos, o sindicato não tem legitimidade democrática para boicotar uma reforma do poder político. É uma regra elementar da democracia representativa. Portanto se PS e PSD chegarem a este acordo o que há a fazer é acatar e os eleitores que tirem as suas conclusões nas próximas eleições. É possível que assim seja. E se os outros partidos tiverem outras ideias pois terão mais votos e voltamos onde estávamos”, conclui Nuno Garoupa.