Apoio do Estado aos media: uma "obrigação" ou motivo de preocupação? O que a História nos ensina

Na última semana, na cerimónia de entrega dos prémios Gazeta, galardão atribuído pelo Clube de Jornalistas às melhores reportagens do ano, o Presidente da República deixou a questão: "Até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir nos media?”

A pergunta soou alarmes em vários setores da sociedade e provocou o debate: terá o Estado esta obrigação? E de que forma é que esta intervenção poderia ser feita sem pôr em causa a independência dos órgãos de comunicação social?

A Renascença convidou dois investigadores e professores universitários da área do jornalismo a responder a estas perguntas, tendo em conta os desafios atuais do setor, mas olhando também para o passado, para a forma como o jornalismo já foi apoiado em Portugal.

Helena Lima, professora do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto, que estudou o período de estatização da imprensa no pós 25 de abril, diz não ser contra um apoio do Estado aos media, mas tem muitas “preocupações” quanto às estratégias as tomar.

“Os exemplos que temos do passado não são bons, por um lado. Por outro, é uma perceção pessoal: os sistemas de financiamento do Estado em Portugal, por regra, são pouco transparentes. No período da ditadura nem se fala, mas mesmo no período da democracia, não temos muito bons exemplos de transparência da intervenção do Estado”, afirma a investigadora.

Já Joaquim Fidalgo, jornalista e professor na Universidade do Minho, acredita que o Estado não se pode alhear da importância, para os cidadãos e até para a democracia, do acesso a uma informação de qualidade.

“Se o Estado não se exime de apoiar os cidadãos na área da educação, da saúde, da justiça, das estradas, também não deve eximir-se no apoio à informação de qualidade, que hoje em dia não é fácil”, afirma o investigador.