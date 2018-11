​Liberdade religiosa deteriorou-se. Cristãos são principais alvos

Dar mais atenção a África

Segundo o relatório da AIS, o sucesso das campanhas militares contra o auto proclamado Estado Islâmico está a esconder, de alguma forma, a propagação de outros movimentos islamitas militantes. Mas, a Europa e o Ocidente não podem continuar distraídos em relação aos novos extremismos que estão a surgir, nomeadamente no Médio Oriente e no continente africano.

“A Europa está tão preocupada com os seus próprios problemas internos que não liga a estas questões, mas se olharmos para o mapa de África vemos que está cheio de grupos radicais a atuar, com nomes diferentes mas que juraram fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico”, diz Catarina Martins Bettencourt, que dá exemplos. “Na República Centro Africana temos os rebeldes Seleka, de maioria muçulmana, que lutam contra as milícias anti-Balaka, maioritariamente cristãs. Vamos para a Nigéria e temos o Boko Haram, na Somália temos a milícia Al-Shabaab. E há quem diga que mesmo no norte de Moçambique, onde tem havido ataques, é um ramo desta milícia que está a atuar”, afirma.

Outro dado muito preocupante é o aumento do nível de violência contra as mulheres, sobretudo sexual. “A violação é uma das armas de guerra, porque a partir do momento em que uma mulher fica grávida de um muçulmano, os filhos são muçulmanos, é mais um membro para estes grupos radicais. As mulheres até podem tentar sair, mas nunca conseguem levar os filhos”, conta a responsável pela AIS em Portugal, explicando que “África é uma região que o relatório analisa até à exaustão, porque é um continente onde a pobreza, a corrupção, a fome e as doenças são ingredientes que ajudam a que estes grupos radicais se instalem”. E as perspetivas para o futuro não são animadoras. “Estes grupos vão continuar a atuar, sobretudo se continuarmos a assistir a esta indiferença do Ocidente”.

“A Europa laica não quer que se fale de religião”

A liberdade religiosa “é um dos principais barómetros sobre os dias de hoje, e diz muito sobre o estado atual do mundo e sobre os avanços e recuos no desenvolvimento civilizacional da humanidade”, refere a AIS, que não entende, por isso, a “cortina de indiferença” por parte do Ocidente, que desvaloriza a perseguição religiosa que existe em muitos países. “Quando estamos a assinalar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e a religião é um desses direitos, é um pouco assustador vermos que a liberdade religiosa ainda não está garantida em boa parte do mundo”, refere Catarina Martins Bettencourt, para quem é claro que “a Europa, laica, não quer que se fale de religião, e não olha para isto como um problema, ignora e desvaloriza o que acontece”.

“Aos olhos dos governos e da comunicação social ocidentais a liberdade religiosa está a cair nos rankings de prioridades dos direitos humanos, sendo eclipsada pelas questões de género, sexualidade e raça”, refere o relatório, que lamenta que a maioria dos governos europeus tenha falhado na assistência aos migrantes, alimentando a desconfiança em relação a quem chega. “A Europa quis apagar as suas raízes cristãs da Constituição, para não ferir suscetibilidades, mas quando apagamos as nossas raízes colocamos em causa a nossa própria sobrevivência”, acrescenta Catarina Martins.