Hawking enterrado ao lado de Newton e Darwin. “Quem me dera que ele soubesse”, diz filha

Lucy Hawking, filha do cosmólogo britânico Stephen Hawking, consegue ver a cara que o pai faria se pudesse ter-lhe dito que os seus restos mortais seriam depositados ao lado de dois dos seus maiores heróis, o físico Isaac Newton (1643-1727), que formulou a lei da gravitação universal, e o naturalista Charles Darwin (1809-1882), que postulou a teoria da evolução das espécies por seleção natural.

“Ele teria chorado e sorrido, ao mesmo tempo”, diz, emocionada. “Nós não sabíamos. Ofereceram-nos esta honra extraordinária depois de ele falecer”, conta, em entrevista à Renascença. “Quem me dera que ele soubesse”.

Na semana em que o livro póstumo de Stephen Hawking, “Breves Respostas às Grandes Perguntas”, é lançado em Portugal pela editora Planeta, Lucy Hawking recorda o lado mais pessoal de um dos maiores astrofísicos de todos os tempos, numa videochamada realizada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A última obra de Stephen Hawking é uma espécie de “FAQ” (“Frequently asked questions”, ou perguntas mais frequentes, em português). O cientista decidiu juntar num livro as respostas às perguntas que lhe faziam mais frequentemente em vida – com a preocupação de não ser demasiado técnico ou complicado no discurso.

As respostas são um misto de opiniões do astrofísico britânico sobre as “grandes questões”, conjugadas com as conclusões relativas aos seus trabalhos científicos. Stephen Hawking responde às perguntas: “Existe um Deus?”, “Como começou tudo?”, “Podemos prever o futuro?”, “Viajar no tempo será possível?”, “Existirá mais vida inteligente no universo?”, “Ficará a Inteligência Artificial mais inteligente do que nós?”, “O que existe dentro de um buraco negro?”, “Devemos colonizar o espaço?”, “Como moldamos o futuro?”, “Sobreviveremos na Terra?”.