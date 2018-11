À procura de uma vida melhor. Quem são os migrantes da caravana a caminho dos EUA?

De acordo com a Amnistia Internacional, as Honduras é um dos países do mundo mais perigoso para os defensores dos direitos humanos, sobretudo os que trabalham para defender a proteção da terra e do meio ambiente.

Mais de dois terços das famílias hondurenhas (72%) vivem da agricultura, quer como pequenos proprietários ou como trabalhadores em grandes explorações agrícolas de banana, café ou açúcar.

O país é extremamente vulnerável a fenómenos climáticos extremos com zonas a registarem longos períodos de seca, enquanto outras são anualmente sujeitas aos efeitos, quase sempre, devastadores de furacões e tempestades tropicais.

Em 2015, a escassez de chuva levou à perda de metade das colheitas, levando muitos hondurenhos a deixar o país rumo aos Estados Unidos e às perspetivas de um futuro melhor.

A organização Human Rights Whatch, no seu relatório de 2017, lembra que os níveis de insegurança e violência permanecem altos no país, com a "impunidade generalizada" a "minar a confiança" da população nas autoridades e no sistema de justiça.

A este cenário soma-se a crise política gerada pelas suspeitas de fraude nas eleições gerais de novembro, com protestos massivos em todo o país, reprimidos violentamente pelas forças de segurança e que resultaram em 31 mortos, vários feridos e dezenas de detenções arbitrárias.