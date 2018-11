MeToo não chegou a Portugal. "Sem sanção pesada, o assédio parece compensar"

Se nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, mais de 200 figuras de altos quadros perderam o emprego por acusações de assédio sexual, por cá o número de queixas apresentadas à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) é irrisório.

Em 2017, a CITE recebeu uma queixa por assédio sexual e uma outra por assédio sexual e moral. Este ano, até ao dia 30 de setembro, foram apresentadas três queixas por assédio sexual e moral, uma por assédio moral e nenhuma por assédio sexual.

Os números são semelhantes aos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Os dados referentes a 2018 não são ainda conhecidos, mas no ano passado a ACT recebeu 200 pedidos de intervenção relativos a situações de assédio no trabalho.

Destas duas centenas, apenas 24 resultaram em processos de contraordenação – somente dois deles relativos a assédio sexual.

Os valores contrastam, em muito, com a realidade norte-americana. Há precisamente um ano, Hollywood foi palco da primeira manifestação a favor do movimento #MeToo, lançado no mês anterior, em outubro de 2017, nascido como sinónimo de luta contra a violência e assédio sexual.

Centenas de mulheres marcharam pelo passeio da fama, em protesto contra os então recentes casos de assédio e agressão sexual denunciados na imprensa, que envolviam inúmeras figuras do universo cinematográfico.