João Félix é o "Cristiano Ronaldo da idade dele"

João Félix há muito tempo que dá nas vistas. Em S. João de Loura, em Viseu, toda a genta fala do "jogadorzão" que tem encantado os relvados pelo Benfica e pelos escalões de formação da seleção portuguesa.

“Tenho pena que tenha ido para o Benfica, devia ter ido para o Sporting”, é a opinião de um sportinguista ferrenho que assiste a mais um golo de João Félix no ecrã com a companhia da Renascença.

O jovem jogador, medio ofensivo do Benfica, tem os pais a viver em S. João de Lourosa, no concelho de Viseu, e é no café Penedo, que todos sabem quem é João Félix e clubismos à parte, lhe reconhecem a queda para a bola:

“Eles comentam aqui que é bom miúdo, bom futebolista, ficamos contentes porque é de cá”, sublinha o proprietário do café, José Alberto, 51 anos. “É um jogador com futuro, apesar de ser do clube que não acompanho tanto. O Ronaldo da idade dele, não se imaginava onde chegava, mas o João é capaz de andar lá perto”, defende Micael Almeida, 43 anos.

Mas esta não é a primeira vez que do distrito de Viseu saem grandes referências do futebol, observa António Silva, 54 anos, leonino de gema. “O Paulo Sousa é dos poucos jogadores em Portugal que foi campeão europeu, duas vezes, por clubes diferentes, o João Vinagre, grande jogador, o Leal que integrou a seleção portuguesa, todos aqui do distrito”.

Quanto a João Félix, António considera que é “um jogadorzão, apesar de estar no Benfica, é bom rapaz e que continue a trabalhar, que não se envaideça e pode chegar onde quiser”.

Entre a camada mais jovem que viu o colega de S. João de Lourosa, ascender a uma equipa da primeira divisão, está Filipe Simões, a frequentar o 12º ano, joga no Viseu United, mas sonha vir a ser companheiro de equipa de João Félix.

“Era um sonho chegar ao Benfica, vi-o jogar ainda na formação do Benfica, joga bem, é bom com os pés, faz a diferença em campo. É diferente do Ronaldo, o Ronaldo é mais para os golos, o Félix é mais para assistir e ajudar a equipa a chegar aos golos”, destaca o jovem futebolista.

Ainda que sem bolas de cristal que façam adivinhar o futuro de João Félix, certo é que em S. João de Lourosa, todos torcem pelo mais recente craque do Benfica. “Ele a continuar assim vai chegar longe, ao clube que ele quiser”, afirma o camarada de vocação, Filipe Simões.