​Briseño: “Acredito que vamos ganhar, mas não podemos jogar cara a cara com o Porto”

É Edinho que vai brilhar

Além do coletivo, há as individualidades e, por aí, também não haverá facilidades. Aboubakar está lesionado, mas Sérgio Conceição poderá utilizar outro elemento que a equipa não perderá qualidade. No entanto, o avançado que o central mexicano imagina ver brilhar no Dragão é outro.

“Eles terão problemas com o Edinho, porque ele vai marcar”, aposta Briseño, nesta entrevista à Renascença, numa nota colorida, mas com mais um sinal de que os jogadores do Feirense estão mais preocupados com o que devem fazer no domingo, do que com aquilo que o Porto fará.