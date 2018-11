​Béla Guttmann chegou a Portugal há 60 anos

A maldição de Béla Guttmann

Béla Guttmann foi campeão europeu pelo Benfica em 1961 e 1962 e saiu abruptamente do clube encarnado após recusa de insistentes exigências de aumento salarial e do prémio pelas conquistas europeias. Terá sido essa a razão da célebre maldição do húngaro. Béla Guttmann terá dito à direção do Benfica que nunca ganharia um troféu europeu nos 100 anos seguintes. António Simões, lançado por Béla Guttmann no Benfica, tem uma interpretação para o alegado desabafo do treinador húngaro.

“Depois das duas conquistas, é obvio que, sendo um homem astuto e muito interessado em dinheiro, pediu para renovar contrato por verbas difíceis para o Benfica cumprir. E como se sentiu magoado por não lhe responderem ao contrato e à verba que pediu, depois de tanto sucesso, surgiu o tal desabafo. Há alguma especulação sobre isso, mas no fundo tem a ver com a personalidade de Béla Guttmann”, sustenta Simões.

Até hoje, o Benfica já esteve sem Béla Guttmann em sete finais europeias e não venceu.

Os números exigidos pelo húngaro eram incomportáveis, depois da segunda conquista europeia consecutiva. “A verba pretendida por Béla Guttmann era anormal. Fui campeão europeu aos 18 anos em 1962 e tinha um contrato de 50 contos por ano. Eusébio e Coluna não ganhavam isso mas ganhariam uns 100 contos por ano. Quando se pede 200 contos por um prémio, não é compatível com as condições financeiras do clube. Mas Guttmann era assim”, reforça António Simões.