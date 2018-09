Carlão. "Se houvesse um Instagram na minha adolescência, tinha-me passado um bocado"

“Queria um tema do Zambujo. Não queria chamá-lo para cantar um refrão”

Neste álbum, há António Zambujo e Manel Cruz. Há também Bruno Ribeiro, Slow J e João Nobre (o irmão, mais conhecido por Jay-Jay).

Zambujo trouxe a sua sonoridade (uma mistura de fado com bossa nova) para o álbum. “Eu disse-lhe que gostava muito de ter um tema dele mesmo, não queria aquela coisa de o chamar para cantar um refrão”, conta Carlão. “Ele arranjou a melodia dos versos, mandou-me, eu gostei muito, escrevi logo para ela”, explica.

Carlão gostou particularmente do processo. “A gravação foi muito gira. Gravámos numa cabine, apenas com um vidro a separar, por questões técnicas. Fizemos como se estivéssemos a cantar um para o outro, estávamos a sentir a coisa. O segundo take é o que está no disco”.

“Fiz questão de deixar lá as nossas vozes a reagir ao tema. É algo que hoje em dia, pelo menos para mim, já não é muito usual. Principalmente com convidados que têm vidas muito atarefadas, é muito fácil fazer as coisas por e-mail. As coisas dão-se dessa forma. E é porreiro ter esse lado”, diz o músico.

Com Manel Cruz, a viver no Porto, o processo foi diferente. “Aí foi mais a história dos mails. Mas também com ele não precisava tanto disso, porque já gravei algumas vezes com o Manel. Já o conheço há muitos anos. Não senti tanta falta disso”.

A canção “Cerejas, Só Isso” é uma composição do ex-vocalista dos Ornatos Violeta. “Também queria ter ali o ADN dele, não só da voz mas da música, da composição. Acho que se criou ali um híbrido interessante”, conta Carlão.

Olhando para o disco como um todo, Carlão está orgulhoso. Do público, tem ouvido feedback muito positivo. “Já me vieram dizer ‘não me leves a mal, mas gosto muito mais deste do que do ‘Quarenta’. Pá, a ideia é mesmo essa”, diz, entre risos.

“Eu gostava que cada disco que eu fizesse fosse melhor que o anterior. É uma coisa que, em relação aos Da Weasel, eu acho muito fixe”, admite o rapper.

“Apesar de haver aqueles fãs que conheciam a banda no início, antes de se tornar grande, e deixaram de gostar porque deixou de ser a banda deles para passar a ser a banda de muita gente... eu acho que o último disco dos Da Weasel é o mais bem feito. É o que tem melhores canções, é o mais equilibrado, está mais bem tocado, cantado, rimado...”

“Isso deixa-me de coração cheio em relação à banda”, revela. “Para mim, há sempre essa vontade de fazer mais e melhor”.

E agora? “Quero tocar muito, até me fartar deste disco e fazer outro”

Este sábado, às 21h30, Carlão apresenta o novo álbum na terra que o viu crescer, no Teatro Joaquim Benite, em Almada.

Para os próximos meses, o plano é tocar. “Agora há um processo giro que é pegar nos temas do disco e tocá-los com a banda. Eles ganham sempre uma cor nova”.

O músico diz estar contente com este trabalho e quer divulgá-lo. “Não tenho grandes objetivos que sejam diferentes de tocar muito, até me fartar deste disco e fazer outro”.