São cada vez mais e começam a atrasar a meta da imunidade de grupo contra a Covid-19. Como emergem? Que efeitos têm no controlo da pandemia e quais predominam na sua região? Acompanhe aqui a evolução das variantes de preocupação do SARS-CoV-2.

A disparidade na distribuição e administração das vacinas contra a Covid-19 representa o maior risco para o controlo da pandemia e em causa está o perigo de emergência de novas variantes.

As novas estirpes do SARS-CoV-2 são o reflexo da teoria da evolução de Darwin e é, também, por isso que as mais transmissíveis e resistentes tendem a predominar. Quanto mais frequente é a transmissão, mais vezes o vírus se replica e maior é o número de mutações que gera, aumentando assim a probabilidade de emergência de uma variante mais perigosa e resistente aos fármacos aprovados pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa).

Num esforço para controlar a pandemia e prevenir um risco acrescido para a saúde pública, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apelou às autoridades nacionais que reforcem a monitorização das variantes em circulação e reportem qualquer alteração com previsível impacto nocivo. Até ao momento, foram identificadas pela OMS quatro “variantes de preocupação” (VOC, na sigla em inglês) e sete “variantes de interesse” (VOI, na sigla em inglês).

Quantas são? Onde estão? E que variantes da Covid-19 circulam em Portugal?

Variantes de preocupação Uma variante é considerada de preocupação quando se verifica pelo menos uma das seguintes condições: Maior transmissibilidade do vírus Aumento da virulência ou alteração clínica da doença Diminuição da eficácia das medidas sociais e de saúde pública, dos diagnósticos, das vacinas e de outros tratamentos disponíveis Atualmente, existem quatro variantes com esta classificação. Todas já identificadas em Portugal.

Transmissibilidade das variantes de preocupação do SARS-CoV-2 O R0, o número básico de reprodução, corresponde ao número médio de casos secundários gerados a partir de um único confirmado. Este indicador da transmissibilidade do vírus é calculado numa fase inicial da epidemia, sem o efeito das medidas de contenção implementadas. Fonte: Annals of Translational Medicine, INSA, ECDC, Rádio Renascença

As estimativas do parâmetro de transmissibilidade referente ao R0, isto é, número básico de reprodução, estão sujeitas a atualizações que refletem a natureza do método científico.

Variante Local e data da primeira amostra identificada Impacto na gravidade da doença que provoca Frequência relativa em Portugal (%) Alpha Aumento do risco de hospitalização



Possível aumento do risco de gravidade e mortalidade 4.4% Beta África do Sul, Maio 2020 Possível aumento do risco de hospitalização e morte 0.0% Gama Brasil, Novembro 2020 Possível aumento do risco de hospitalização 0.4% Delta Índia, Outubro 2020 Possível aumento do risco de hospitalização 94.8% Tabela atualizada a 20 de julho de 2021

Fontes: OMS, ECDC, INSA

Eficácia das vacinas contra as variantes de preocupação do SARS-CoV-2 Apesar de algumas das vacinas administradas no espaço europeu apresentarem uma clara redução na eficácia da prevenção da infeção por certas variantes do SARS-CoV-2, todas elas demonstraram, até ao momento, uma forte eficácia contra a hospitalização e morte por qualquer vírus associado à Covid-19. Fontes: OMS, NEJM, NEJM, NEJM, The Lancet, The Lancet, Nature, Rádio Renascença

O impacto das novas variantes na eficácia das vacinas contra a Covid-19 administradas na UE está sujeito a atualizações que refletem a natureza do método científico. Última atualização: 20 de julho de 2021