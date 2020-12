Radiografia 2020

Nacional

Do medo ao triunfo da ciência

Acontecimentos

Centeno deixa Finanças “São 1.664 dias como ministro das Finanças e números certos”. Foi assim que Mário Centeno deixou o Governo. Elaborou o Orçamento Suplementar e passou a pasta a João Leão. Em cinco anos, Centeno passou de desconhecido a “Ronaldo do Ecofin”, tornou-se um pilar do executivo e assinou o primeiro excedente orçamental em democracia. A reta final fica marcada por uma injeção de 850 milhões no Novo Banco, alegadamente, sem conhecimento do primeiro-ministro. Após a demissão anunciada, foi nomeado governador do Banco de Portugal. A oposição tentou travar a transferência, mas o “CR7 das Finanças” assumiu os comandos do Banco de Portugal, a 20 de julho." Foto: José Sena Goulão/Lusa

Eutanásia aprovada Em fevereiro, o Parlamento aprovava cinco projetos de lei para a despenalização da eutanásia; em outubro, a maioria dos deputados rejeitou um referendo de iniciativa popular, que recolheu mais de 95 mil assinaturas. Seguem-se, agora, os trabalhos para alcançar um texto comum sobre a despenalização da eutanásia. Chumbado o referendo e perante as dúvidas constitucionais, o cardeal patriarca de Lisboa fala numa "mensagem errada à sociedade" da parte dos deputados e diz que o Presidente da República é a “última instância”. Foto: Mário Cruz/Lusa

Estado resgata TAP Atingida em cheio pelos efeitos colaterais da pandemia de Covid-19, que deixaram os aviões em terra, a TAP volta a ser controlada pelo Estado cinco anos depois da privatização. O Governo adquire a posição de David Neelman, por 55 milhões de euros. Com esta operação, 72,5% da transportadora passam a ser propriedade pública. Neste quadro, o Governo assumiu o compromisso de injetar na empresa até 1.200 milhões de euros inscritos no Orçamento Suplementar, em contrapartida apresentou um plano de reestruturação a Bruxelas, que aumenta as transferências do Estado até 2024. Em troca de 3 mil milhões de euros, a TAP vai emagrecer. No futuro terá menos aviões e menos 4 mil trabalhadores." Foto: Lusa

Drama no Orçamento “Sem Orçamento há uma crise política”, a juntar à pandemia. O aviso do primeiro-ministro à esquerda foi feito em agosto e a indefinição durou até finais novembro, quando o Orçamento do Estado para 2021 foi aprovado só com os votos favoráveis do PS. O PCP viabilizou o diploma abstendo-se. O Bloco saltou fora da Geringonça e votou contra. O Orçamento também ficou marcado pela aliança da oposição para suspender uma transferência de 476 milhões para o Novo Banco, que fica dependente de uma auditoria." Foto: Manuel de Almeida/Lusa

PSD faz acordo com o Chega nos Açores E ao fim de 24 anos, o PS caiu nos Açores. As eleições regionais de 25 de outubro voltaram a dar a vitória ao PS, mas sem maioria absoluta e sem possibilidades de a conseguir numa coligação à esquerda. PSD, CDS e PPM avançaram para uma coligação de Governo e garantiram o apoio parlamentar da Iniciativa Liberal e do Chega, de André Ventura. O primeiro-ministro acusa o PSD de fazer um acordo com a “extrema-direita xenófoba”, o líder do PSD diz que o Chega “moderou-se” nos Açores e abre a porta ao diálogo “no continente”. No arquipélago, o socialista Vasco Cordeiro deixa a presidência do governo regional e entra o social-democrata José Manuel Bolieiro." Foto: Mário Cruz/Lusa

D. José Ornelas, novo presidente da CEP D. José Ornelas foi ordenado padre numa ordem religiosa missionária e chegou mesmo a ser superior-geral dos dehonianos, antes de ser chamado a suceder a D. Gilberto Reis na diocese de Setúbal. Apenas cinco anos depois de ter sido nomeado bispo, tornou-se, em 2020, presidente da Conferência Episcopal, um sinal de grande confiança que lhe é dado pelos restantes bispos portugueses. Pela primeira vez, um bispo de Setúbal preside ao organismo, num tempo em que temas como a eutanásia criou alguma tensão entre a Igreja e o Estado e a pandemia obrigou os católicos a reorganizarem-se para manter a a vida espiritual, mas diminuindo o risco de contágio." Foto: Tiago Petinga/Lusa

"Futebol Leaks": Rui Pinto começa a ser julgado O julgamento do caso “Football Leaks” arrancou a 4 de setembro. Rui Pinto é acusado de 90 crimes, como invasão de correios eletrónicos e sistemas informáticos, e sabotagem informática à SAD do Sporting. O “hacker” também responde por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen. Rui Pinto, de 32 anos, esteve ano e meio em prisão preventiva e domiciliária, até ser libertado a 7 de Agosto, devido à sua colaboração com a Polícia Judiciária. A defesa invoca a inclusão no regime de proteção de denunciantes, que ainda não foi transposto para a legislação nacional. O mundo ficou também a saber que o génio informático de Gaia foi o denunciante do “Luanda Leaks”, no qual é arguida Isabel dos Santos." Foto: Mário Cruz/Lusa

Tancos, EDP e BES Um antigo ministro da Defesa no banco dos réus. Azeredo Lopes e outros 22 arguidos começaram a ser julgados no caso do furto e achamento das armas de Tancos. O Presidente da República e o primeiro-ministro testemunharam (por escrito). Sentenças só no próximo ano. No caso EDP, o juiz Carlos Alexandre afastou da direção da empresa António Mexia e Manso Neto, que tiveram de pagar cauções milionárias. Seis anos depois da resolução/implosão do BES, Ricardo Salgado foi acusado de associação criminosa e corrupção pelo Ministério Público. O processo conta com um total de 25 arguidos." Foto: Paulo Cunha/Lusa

Crimes em família Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão pela morte do marido, Luís Miguel Grilo. O amante António Joaquim ficou em liberdade: recebeu apenas pena suspensa, por posse de arma proibida. O Ministério Público recorreu e o oficial de justiça foi condenada à pena máxima, pelo Tribunal da Relação, que reverteu a decisão do Tribunal de Loures. Outro caso que chocou o país foi a morte violenta de Valentina, uma menina de nove anos, de Peniche. Depois de vários dias de buscas, o corpo foi encontrado e o pai e a madrasta foram detidos, por suspeita de homicídio." Foto: Paulo Cunha/Lusa

Funcionários do SEF acusados da morte de cidadão ucraniano Ihor Homenyuk veio da Ucrânia para encontrar a morte em Portugal. A 10 de março, tentou entrar ilegalmente e acabou detido no aeroporto de Lisboa. Dois dias depois, estava morto. O Ministério Público acusa três funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de homicídio qualificado. Houve “uma situação de tortura evidente”, admite a diretora do SEF, Cristina Gatões, antes de se demitir. Já tinham sido afastados o diretor e o subdiretor de Fronteiras do aeroporto. A IGAI instaurou oito processos disciplinares a elementos do SEF e implicou 12 inspetores na morte de Ihor Homenyuk. O Estado português vai indemnizar a família de Ihor Homenyuk." Foto: Lusa

Acidente com alfa pendular Foi a 31 de julho, pouco antes das 15h30, em Soure, no distrito de Coimbra. Um comboio alfa pendular da CP, com 212 passageiros a bordo, embatia a alta velocidade num veículo de conservação de catenária (VCC) da Refer que estava na linha. Morreram os dois trabalhadores da máquina. No alfa, ficaram feridas 44 pessoas, oito com gravidade. O Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários conclui que o veículo de trabalho, sem sistema de controlo de velocidade, passou um sinal vermelho e entrou na Linha do Norte." Foto: Paulo Cunha/Lusa

TGV na estratégia para a década A promessa chegou logo em janeiro: o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, prometeu tornar a ferrovia grande outra vez, após "décadas de desinvestimento”. Uma visão reforçada na Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, elaborada por António Costa Silva, a pedido do Governo. O gestor recupera a ideia do TGV e propõe “uma ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Costa Silva pensou o Portugal do futuro, que passa, por exemplo, por um novo “grande aeroporto em Lisboa”, um cluster do hidrogénio, reindustrializar e apoiar as empresas rentáveis." Foto: Mário Cruz/Lusa

Covid-19

Primeiros casos em Portugal Depois de várias suspeitas, os primeiros casos de Covid-19 em Portugal foram confirmados a 2 de março. Os infetados são dois homens, que tinham estado em Espanha e Itália. Ficam internados no hospital de S. João, no Porto. O Governo determina as primeiras medidas nos serviços públicos. A 16 de março, o novo coronavírus faz a primeira morte no país: Mário Veríssimo, de 81 anos, amigo de Jorge Jesus e antigo massagista do Estrela da Amadora. O novo coronavírus terá entrado em Portugal a 20 de fevereiro, com origem na Lombardia, Itália, indicou um estudo do o Instituto Ricardo Jorge." Foto: Joana Bourgard/RR

Ordem para confinar O primeiro de vários estados de emergência foi decretado a 18 de março, numa altura em que Portugal registava duas mortes e 642 casos. Marcelo já tinha avisado: a pandemia "pode ser mais grave e duradoura". Os portugueses viam as suas liberdades restringidas, em nome do combate à pandemia, mas o primeiro-ministro garantia: “a democracia não será suspensa” e ""o país não vai parar"". Confinamento obrigatório, restrições à circulação na via pública e teletrabalho generalizado são algumas das medidas. A desobediência é crime e pode levar à prisão. A emergência durou mês e meio, o desconfinamento começou no início de Maio, por fases." Foto: Tiago Petinga/Lusa

Covid-19 ataca lares Cerca de 40% das mortes por Covid-19 em Portugal aconteceram em lares, segundo a Direção-Geral da Saúde. O Governo proibiu as visitas em março e anunciou testes em massa, enquanto planos de contingência eram preparados e funcionários ficaram a viver nos lares para proteger os idosos. Foram criadas brigadas para apoiar residências com surtos e as Forças Armadas foram envolvidas na guerra contra o vírus. As notícias de surtos em lares, muitos ilegais, sucederam-se a um ritmo quase diário. Um dos casos mais graves, com falhas a vários níveis, aconteceu em Reguengos de Monsaraz, onde 18 pessoas morreram e 160 ficaram infetadas." Foto: Inês Rocha/RR

Escolas encerradas, alunos em casa Foi um ano letivo atribulado. O Governo fechou as escolas, a 12 de março. A decisão política ignorou um parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública em sentido contrário. Os alunos foram para casa e passaram para ensino à distância. As famílias tiveram que se adaptar. A “velhinha” Telescola voltou como #EstudoEmCasa. Marcelo Rebelo de Sousa deu uma aula. As escolas acabariam por ficar encerradas até ao final do ano letivo. A exceção foram os alunos do 11.º e 12.º anos que voltaram às aulas presenciais e as creches que reabriram a 18 de maio. O novo ano letivo 2020/2021 já arrancou com ensino presencial em todos os graus de ensino." Foto: Joana Bourgard/RR

Homem de Abril A meio de abril, Marcelo falava em “milagre” português, enquanto renovava o estado de emergência. Esperança e prudência, porque era preciso “achatar a curva” sem uma vacina para a Covid-19. O 25 de abril foi celebrado com o país em confinamento. O Parlamento realizou uma cerimónia com número reduzido de presenças. Os portugueses cantaram a “Grândola” à janela e um antigo soldado subiu a Avenida da Liberdade, sozinho, com a bandeira de Portugal às costas. No 1.º de Maio foi diferente. A CGTP fez a tradicional concentração na Alameda, em Lisboa, com número limitado de participantes e regras de distanciamento." Foto: José Sena Goulão/Lusa

Economia afunda-se Setores paralisados, negócios à beira da ruína e desemprego. A Covid e o confinamento trocaram as voltas à economia portuguesa, que poderá chegar ao fim de 2020 com uma recessão de 8,5% e uma taxa de desemprego de 8,7%, nas previsões do Governo. Perante este cenário, foram tomadas medidas de emergência, como o “lay-off” simplificado, moratórias para os créditos ou linhas de crédito para as empresas. Os patrões dizem que não chega perante a maior crise em décadas e o ano acaba com protestos da restauração e similares e uma greve de fome junto ao Parlamento. Da Europa vem ajuda. A UE aprovou uma “bazuca” de apoios para a Covid. Portugal vai receber mais de 13 mil milhões nos próximos anos. Foto: Tiago Petinga/Lusa

Fátima sem peregrinos pela primeira vez Na semana em que o país entrou em estado de alerta, a Conferência Episcopal Portuguesa suspendeu, a 13 de março, as missas presenciais, catequeses e outros atos de culto. A Igreja Católica adaptou-se aos tempos de pandemia e garantiu o apoio espiritual aos fiéis através da televisão, da rádio e da internet. Pela primeira vez, o Santuário de Fátima não teve peregrinos nas cerimónias de 13 de Maio. Também por causa da Covid-19, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa foi adiada um ano, para 2023. As missas com fiéis foram retomadas no final de maio e Fátima voltou a receber peregrinos no 13 de junho." Foto: Joana Bourgard/RR

Teste de stress ao SNS O Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais foram levados a um novo extremo de exigência, com longas jornadas de trabalho, poucas folgas e um vírus desconhecido. Foi preciso reforçar recursos humanos e a Linha Saúde 24, equipamentos, testes para o novo vírus e garantir as vacinas que hão-de começar a chegar no início de 2021. Alguns hospitais ficaram à beira da rutura, a resposta aos doentes não covid ficou para trás nos picos da pandemia e a direita pediu a demissão da ministra da Saúde e da diretora-geral da Saúde. Às críticas da oposição, o primeiro-ministro respondeu com um reforço do orçamento da Saúde, que comparou à “bazuca europeia”." Foto: José Coelho/Lusa

Nova vaga Portugal ultrapassou o pico da primeira vaga em abril e começou a desconfinar, gradualmente, em maio. A região Norte foi a mais atingida na fase inicial. No início do verão, Lisboa e Vale do Tejo tornou-se o epicentro da Covid e foram decretadas restrições em 19 freguesias. Após as férias, com o regresso à escola e ao trabalho, o país ficou em estado de contingência e depois em emergência, perante a maior onda de casos, mortes e internamentos, cujo pico terá sido ultrapassado a 25 de novembro. O Norte foi particularmente atingido, novamente. “Fomos surpreendidos” com a segunda vaga “tão cedo”, admitiu o primeiro-ministro. O Natal vai ser em semi-confinamento, à espera da vacina que chega em janeiro." Foto: Tiago Petinga/Lusa