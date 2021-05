Comparador de Nota 2020 21/05/2021 - Joana Gonçalves, João Antunes, Rodrigo Machado Num ano excecional de pandemia e com quase dois meses de aulas à distância, os alunos do secundário realizaram menos exames e as médias por disciplina aumentaram. A Renascença apresenta-lhe um comparador de nota, que lhe permite avaliar a diferença entre a classificação de um exame e a média nacional, da escola que frequenta, do município e distrito onde vive.

Escolha das opções abaixo a sua escola e insira a sua nota, para efetuar uma comparação. 1 Distrito 2 Concelho 3 Escola 4 Exame Português Matemática A História A Biologia e Geologia Fisica e Química A Geografia A Filosofia Economia A 5 Nota Tem de escrever um número entre 0 e 20. Comparar

Teve X valores no exame de X. Nesta disciplina, a sua nota está acimaabaixo da média de X na sua escola. X está na posição X no ranking geral dos exames de X, entre X escolas. Na 1ª fase, nesta escola, X alunos fizeram este exame, tendo a nota máxima sido de X e a mínima de X valores. No concelho de X, a média das escolas neste exame foi de X valores, X valores acimaabaixo da sua classificação. No mesmo município a nota máxima alcançada neste exame foi de X. A sua escola ficou em X no concelho e em X no distrito de X, no mesmo exame. A nível nacional, a média das escolas a esta disciplina foi de X valores.

Fonte Ministério da Educação, Renascença Metodologia Foram apenas consideradas as oito disciplinas com maior número de provas realizadas no ano lectivo 2019/2020 - Português, Matemática A, História A, Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia A, Filosofia e Economia A. O comparador de nota considera todas as escolas, independentemente do número de provas realizadas. Detectou algum erro? Tem alguma dúvida ou sugestão? Envie-nos um email para joana.goncalves@rr.pt.