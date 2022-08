Fotogaleria. Mordomas voltam a desfilar nas festas da Senhora da Agonia

Depois de dois anos parado pela pandemia, o Desfile da Mordomia das festas de Nossa Senhora d'Agonia voltaram a animar as ruas de Viana do Castelo. Este ano, o cortejo recebeu mais mordomas do que habitual: 708 mulheres, a partir dos 14 anos, desfilaram trajadas com os fatos coloridos, típicos da região, e adornadas com as peças tradicionais em ouro.

Durante a romaria, é possível vislumbrar diferentes trajes de várias cores. Este ano, a cor que se destacou foi o verde, que foi a cor escolhida pelas raparigas das terras de Geraz, em 1852, para homenagear a rainha D.Maria II.

É através das cores que se identifica de onde vêm as raparigas. Cada freguesia da região utiliza cores diferentes nos lenços, na barra da saia e nos aventais. A cor que é comum a estes trajes tradicionais de Viana do Castelo é o vermelho.

Por exemplo, o traje utilizado pelas mulheres de Areosa é todo ele da cor vermelha, incluíndo os adornos.

Ao longo do desfile, as multidões de vianenses e outros curiosos aplaudiram e festejaram este evento que é tão estimado na região.

A romaria de Nossa Senhora d'Agonia decorre até dia 21, domingo. Para além do cortejo das Mordomas, a confeção dos tapetes de sal pelas gentes da ribeira é outra das atrações que leva as ruas de Viana do Castelo a encherem-se. Para esta edição, estão preparadas 30 toneladas de sal.

Nestas festas, é comum a presença de figuras públicas. Nesta sexta-feira à noite, o Presidente da República participará na romaria.