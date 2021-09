Morreu Jorge Sampaio, o Presidente dos direitos humanos

O primeiro mandato é ainda marcado pelo que foi uma vitória do povo timorense, da persistência e da diplomacia portuguesas, mas também de Sampaio e de Guterres: o referendo que dará a independência a Timor Leste. Foi nesses dias de ferro e fogo em Díli que Sampaio dormiu uma das poucos noites no Palácio de Belém, ele que, como Soares, tinha preferido não ir viver para a residência oficial.

Em 2001, é reeleito com 55% dos votos, numa corrida em que o social-democrata Ferreira do Amaral ficou em segundo, com 34%. Mas, no fim desse ano, as eleições autárquicas trouxeram a derrota do PS e Guterres demitiu-se com medo do “pântano”.

Começam os anos politicamente mais difíceis para o Presidente Sampaio. Durão Barroso vence as eleições e forma Governo com Paulo Portas. Durão cultiva uma boa relação com o Presidente, a quem vai sempre pondo a par das opções do Governo e Portas tem em Sampaio uma espécie de tio, devido à longa amizade do chefe de Estado com o seu pai, o arquiteto Nuno Portas.

As boas relações com os membros do Governo de direita não inibem o Presidente de ir deixando avisos sobre as suas preocupações com os problemas económicos e sociais. Nos jornais da altura, sucediam títulos do género “Presidente preocupado com…” ou “Sampaio avisa que…”.

Dias mais difíceis vão ainda chegar, em 2004, quando Durão Barroso sai do Governo e do cargo de primeiro-ministro para a Comissão Europeia.