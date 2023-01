Dezembro de 2022 foi o mais quente dos últimos 92 anos

As contas ainda não estão fechadas, mas o ano de 2022 registou temperaturas quase sempre acima dos valores normais. Apenas um mês (março) teve médias de temperatura abaixo do normal e quatro meses (maio, julho, outubro e dezembro) tiveram diferenças superiores a 2,5ºC.

Em números provisórios avançados à Renascença, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta de que dezembro teve a temperatura média mais alta desde que há registos: 12,73ºC, mais de 2,7 graus acima da média de 1971-2000, usada como referência para as normais climatológicas.

O mês do ano com maior anomalia de temperaturas foi maio, que ficou 3,5ºC acima do seu valor normal e se tornou o maio mais quente desde que há registou em Portugal, tal como julho, que ficou quase 3ºC acima da média , enquanto outubro ficou 2,5 graus acima dos valores normais e foi o 5.º mais quente de sempre.

O único mês que ficou abaixo dos valores normais foi março, que registou uma temperatura média de 11,88ºC - quatro centésimas abaixo da média entre 1971 e 2000.

Em 2021, a temperatura média em Portugal foi de 15,67ºC, quase 0,7 graus acima dos valores normais. O último ano em que as temperaturas no país ficaram abaixo da média foi em 2008.

Ao contrário do que tem vindo a ser norma, o ano de 2023 começou com uma descida das temperaturas, mas para valores próximos do que é normal nesta altura do ano, e apenas na região Norte e Centro.

Um cenário que, de acordo com as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera, vai alterar-se já a partir da próxima semana, e manter-se pelos meses de fevereiro e março

O IPMA estima que, neste início de ano, Portugal continental vá registar anomalias positivas entre 0,25 e 1 grau centígrado acima dos valores normais para a época.