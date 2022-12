Choveu mais em Lisboa esta terça-feira do que em qualquer mês deste ano

Noutras estações meteorológicas da capital, os números foram ainda maiores: no Instituto Geofísico Dom Luís foi registada uma precipitação de 109,7 mm, enquanto em Gago Coutinho a precipitação foi de 110,6 mm.

Estes valores ficam acima dos registados na passada quarta-feira, quando a precipitação não ultrapassou os 85 mm.

O período de tempo em que foi registada uma maior queda de água foi entre as 4h00 e as 7h00 da madrugada, em que caíram mais de 65 litros de chuva por metro quadrado.

Por comparação com o resto do ano, o mês com mais chuva em Lisboa tinha sido outubro, com cerca de 103 litros por metro quadrado registados na estação de Gago Coutinho - valor menor que os 110,6 mm registados só no dia de hoje.