Fogo na Serra da Estrela já consumiu cerca de 3.600 hectares

O incêndio no Parque Natural da Serra da Estrela é o que mais preocupa neste momento e já consumiu cerca de 3.600 hectares dos concelhos de Manteigas, no distrito da Guarda, e Covilhã, no distrito de Castelo Branco, tornando este no quarto fogo com maior área ardida desde o início do ano.

Segundo a página da Proteção Civil, encontravam-se no local, pelas 17h30, 574 operacionais, apoiados por 169 meios terrestres e oito meios aéreos, num fogo que teve início durante a madrugada de sábado. A vermelho, na imagem da situação atual do incêndio, está representado o incêndio, que já consumiu uma área semelhante à do concelho do Barreiro, enquanto a zona do Parque Natural da Serra da Estrela está representado a verde.

Esta segunda-feira, o autarca de Manteigas criticou as opções tomadas no combate às chamas. À Renascença, Flávio Massano lamentou que a faixa primária e o estradão de terra não tenham sido devidamente aproveitados para extinguir o fogo, adiantando à Agência Lusa que, em termos de área ardida, “já arderam mais de mil hectares” do concelho.