As imagens da destruição causada pelos sismos na Turquia e Síria

Os terramotos que se fizeram sentir durante a madrugada e manhã desta segunda-feira na Turquia e Síria já fizeram mais de dois mil mortos, com as autoridades a apontarem que o número de óbitos pode ultrapassar os dez mil.

O primeiro sismo foi registado às 4h17 locais (1h17 em Lisboa), com uma magnitude de 7,8, a cerca de 35 km da cidade de Gaziantep, na Turquia, seguindo-se réplicas que incluem outro terramoto de magnitude 7,5, por volta das 13h30 (10h30 em Lisboa), junto à cidade de Ekinözü.

Este sismo gerou um tsunami muito pequeno que foi registado nos marégrafos de Iskenderun e Erdemli na Turquia com uma amplitude máxima da onda de 20 cm.



Na Turquia estão confirmados 1.498 mortos, registando-se ainda mais de 7.600 feridos. O ministério da Saúde sírio adiantou a existência de 430 vítimas mortais no país, com mais de mil feridos. A estes números juntam-se 380 mortos, admitidos pelos serviços de resgate no noroeste da Síria, não controlado pelo governo.

Este é um dos maiores sismos a atingir a Turquia nos últimos cem anos e destruiu a maioria das cidades da região do epicentro, onde para além de cidadãos turcos residem milhões de pessoas que fugiram à guerra na Síria.