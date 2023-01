2022 foi o 2.º ano mais quente na Europa e o 5.º mais quente no mundo

O ano de 2022 foi o segundo mais quente na Europa desde que há registo e viveu o seu verão com as temperaturas mais altas de sempre. Ao todo, dos 27 países da União Europeia, 12 registaram pelo menos um dos seus meses mais quentes de sempre - Portugal registou três (maio, julho e dezembro).

Dados do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas do Copernicus indicam que o ano passado apenas fica atrás de 2020, registando o verão mais quente de sempre e o terceiro outono com as temperaturas mais altas (depois de 2020 e 2006), com o mês de outubro a registar temperaturas recorde de quase 2ºC acima da média.

O inverno do ano passado, em que as temperaturas estiveram cerca de 1ºC acima da média, foi um dos dez invernos mais quentes na Europa.

Em contrapartida, as temperaturas na primavera estiveram abaixo da média (para o período de referência de 1991-2020).

Desde 1978, a temperatura anual no mundo tem ficado sempre acima dos níveis pré-industriais, com os últimos oito anos a serem os mais quentes desde que há registo - todos eles 1ºC ou mais acima da média entre os anos 1850 e 1900.

12 países europeus com recordes de temperatura

Portugal foi um dos doze países que registaram meses com temperaturas recorde no ano passado. Dezembro foi um deles: com uma temperatura média de 12,73ºC, mais de 2,7 graus acima da média de 1971-2000, usada como referência para as normais climatológicas.

O mês do ano com maior anomalia de temperaturas foi maio, que ficou 3,5ºC acima do seu valor normal e se tornou o maio mais quente desde que há registou em Portugal, tal como julho, que ficou quase 3ºC acima da média , enquanto outubro ficou 2,5 graus acima dos valores normais e foi o 5.º mais quente de sempre.

O único mês que ficou abaixo dos valores normais foi março, que registou uma temperatura média de 11,88ºC - quatro centésimas abaixo da média entre 1971 e 2000.

Em 2021, a temperatura média em Portugal foi de 15,67ºC, quase 0,7 graus acima dos valores normais. O último ano em que as temperaturas no país ficaram abaixo da média foi em 2008.

Portugal foi um de três países europeus que registaram três meses com temperaturas recorde na Europa, a par de Espanha (maio, julho e outubro) e Itália (maio, outubro e dezembro).

Os outros países europeus que também registaram meses recorde foram Áustria (em outubro), Bélgica (em agosto), Croácia (em dezembro), Estónia (em agosto), Eslovénia (em outubro), França (em maio e outubro), Grécia (em dezembro), Letónia (em agosto) e Lituânia (em agosto).

A nível mundial, 2022 foi o quinto ano mais quente de sempre, com os anos mais quentes de sempre a terem sido registados após 2015. A temperatura média global está atualmente 1,2 ºC acima dos níveis pré-industriais - perto do limite de 1,5ºC.