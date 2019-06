O que o São João deita para o chão... alguém apanha

24 jun, 2019 - 12:30

A Avenida dos Aliados é o palco principal dos festejos do São João no Porto. Contudo, a noite de 23 para 24 de junho não significa apenas festa e bailarico. A Renascença acompanhou a limpeza dos Aliados depois da noite mais longa do ano.