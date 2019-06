​Miguel Claro na corrida à melhor fotografia de astronomia do ano

O português Miguel Claro está entre os finalistas do prémio para Melhor Fotografia de Astronomia do Ano, promovido pelo Royal Museums Greenwich.



O astrofotógrafo está na corrida com a imagem “Uma Lua de Titânio”, captada a 25 de outubro do ano passado, no Alqueva, que mostra o satélite da Terra em todo o seu esplendor.

“Nesta imagem RGB a cor foi ligeiramente aumentada, mas revela a aparência real da Lua”, refere a organização.

A fotografia põe em evidência a constituição da superfície lunar e a suas mudanças de cor provocadas pelos minerais e reflexos de luz.

Às áreas azuladas e cinzentas escuras que aparecem na imagem, conhecidas como Mar da Tranquilidade e Mar da Fertilidade, são ricas em titânio.

Miguel Claro está entre os 38 finalistas do prémio Melhor Fotografia de Astronomia do Ano.

O vencedor é conhecido a 30 de outubro e se o fotógrafo português for o eleito vai arrecadar cerca de 11 mil euros.

OUTROS CANDIDATOS