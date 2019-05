"Operação Teia". Veja os contratos na origem da investigação

29 mai, 2019 - 18:04 • Rui Barros

O IPO do Porto celebrou 13 contratos no valor de 352 mil euros no espaço de um ano com a empresa de Manuela Couto, mulher do autarca de Santo Tirso, que foi detida esta quarta-feira no âmbito da “Operação Teia”, juntamente com o marido Joaquim Couto; o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes; bem como o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes.