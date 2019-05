Pedro Marques na baixa do Porto a falar na eleição de nove socialistas

O cabeça de lista do PS às europeias fez esta quinta-feira a tradicional arruada na baixa do Porto, ocasião em que aproveitou para se manifestar confiante numa vitória no domingo e com a eleição de nove eurodeputados socialistas.



Estas declarações foram feitas por Pedro Marques a meio da rua de Santa Catarina, num percurso feito de forma confusa e ruidosa, que começou na Praça da Batalha e terminou junto ao mercado do Bolhão.

Ao longo da arruada, que durou cerca de 30 minutos, Pedro Marques esteve sempre acompanhado na fila da frente por presidentes de câmaras socialistas da Área Metropolitana do Porto e pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

Atrás do cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu, os elementos da JS gritavam: "Nós só queremos [Manuel] Pizarro em Bruxelas, Pizarro em Bruxelas".

Manuel Pizarro, presidente da federação socialista do Porto, é o nono da lista europeia do PS e nas eleições de 2014 os socialistas elegeram oito eurodeputados. Ou seja, para Manuel Pizarro ser eleito, o PS precisa de obter um resultado superior aos 31% alcançados há cinco anos.

Pedro Marques não excluiu esse cenário de triunfo folgado: "Estamos na luta para que o 'Manel' [Manuel Pizarro] seja um de nós no Parlamento Europeu. Vamos lutar por uma boa vitória e para levar gente do Porto para o Parlamento Europeu", disse, aqui também numa alusão a Isabel Santos, que é a oitava da lista.

Nas declarações que prestou aos jornalistas, o cabeça de lista europeu dos socialistas repetiu sistematicamente a ideia de que sente "uma confiança enorme de que o PS poderá ganhar - e ganhar bem".

Porém, em simultâneo, também deixou avisos sobre os perigos da abstenção.

"Só contam os votos no domingo e, por isso, é preciso sair de casa e votar. Sei que vai estar calor no domingo, mas é muito importante que se encontre aquela meia hora para se exercer o direito de voto. Esta confiança que encontramos nas ruas do Porto tem de se traduzir no resultado de domingo", insistiu.

A arruada do PS na baixa do Porto começou às 18h30, uma hora e meia depois do previsto, porque, segundo os socialistas, esse atraso foi a forma de evitar que houvesse um cruzamento com a caravana da CDU em plena rua de Santa Catarina.

"A CDU está um pouco mais demorada e temos de nos tolerar mutuamente. Nas ruas do Porto cabe a liberdade toda", justificou aos jornalistas o presidente da Federação do PS/Porto.

Manuel Pizarro foi ainda questionado sobre os motivos da ausência do cabeça de lista do PS em 2014, o eurodeputado Francisco Assis, na arruada na baixa portuense.

"Mas Francisco Assis vai estar no jantar hoje à noite em Matosinhos. Dará um sinal de apoio à candidatura do PS", contrapôs imediatamente o nono da lista europeia do PS.