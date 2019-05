Fotogaleria

No Reino Unido e na Holanda já se vota para eleger um novo Parlamento Europeu

23 mai, 2019 - 14:35

O Reino Unido e a Holanda dão o pontapé de saída nas eleições para o Parlamento Europeu e começaram a votar esta quinta-feira para eleger os seus representantes. Na Holanda, um partido eurocético, anti-imigração e cético quanto às questões climáticas lidera as sondagens. No Reino Unido, a questão do Brexit poderá ser decisiva. Na sexta-feira, vai a Irlanda às urnas. A Letónia, a Malta e a Eslováquia abrem as mesas de voto no sábado. Na República Checa o voto prolonga-se por dois dias, sexta-feira e sábado. Todos os outros Estados-membros, incluindo Portugal, escolheram domingo para a corrida às urnas.